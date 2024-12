Milan, visite e regali in ospedale: i rossoneri fanno felici i bambini

(fonte: acmilan) Su iniziativa di Fondazione Milan, che da oltre vent’anni si impegna per il sostegno dei giovani, nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic e i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre e del Settore Giovanile del Milan si sono resi disponibili per far trascorrere qualche momento di serenità a bambini e bambine, in situazioni di difficoltà. In particolare, Zlatan Ibrahimovic, insieme alle calciatrici della Prima Squadra femminile Chanté Dompig e Monica Renzotti – accompagnati dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – all’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano hanno sorpreso e emozionato i piccoli pazienti del reparto pediatrico con del regali, selfie e autografi. Intrattenendosi anche con i familiari.