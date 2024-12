Milan e Fondazione Milan, festività dedicate a un calcio accessibile e inclusivo

(fonte: acmilan.com) "In un momento speciale come quello delle Festività, AC Milan e Fondazione Milan rafforzano ulteriormente la propria proposta di iniziative sociali per rinnovare la vicinanza all’intera famiglia rossonera e alimentare in particolare i già consolidati programmi “Il Milan per tutti” e “Sport for All”, promossi al fine di rendere il Club e la pratica sportiva sempre più accessibili e inclusivi. Un impegno che culminerà in occasione della partita celebrativa del 125° Anniversario del Milan – che si terrà a San Siro il prossimo 15 dicembre contro il Genoa, quando una parte del ricavato della biglietteria sarà devoluto proprio a supporto dei programmi di accessibilità della Fondazione – e si concreterà nel corso dell’intero periodo di Festività in una serie di attività e raccolte fondi.