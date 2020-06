Fondazione Milan, dona il tuo 5×1000: scopri come!

NEWS MILAN – Il comunicato ufficiale del Milan sul 5×1000 da donare a Fondazione Milan. “Ciao, mi fai un autografo?” Sono queste le parole che ogni tifoso rivolge ai suoi beniamini quando li incontra allo stadio San Siro o a Milanello. Ma oggi sono i tuoi beniamini che chiedono a te un autografo, quello più importante, quello per il 5×1000 per Fondazione Milan.

Sì perché anche attraverso il 5×1000, Fondazione Milan sostiene ogni anno tanti ragazzi in difficoltà, per ridargli speranza e possibilità, luoghi dove poter sviluppare capacità e creare nuovi legami e nuove storie. Come, ad esempio, la storia di Stefano, sostenuto attraverso il programma “Sport for All” dove ha l’occasione di fare sport con i suoi coetanei, senza sentirsi escluso ma valorizzato per le sue capacità.

Il 5×1000 è gratuito, basta apporre la propria firma nella dichiarazione dei redditi. Per saperne di più, puoi consultare la nuova pagina dedicata al 5×1000, con tutte le indicazioni su come sottoscriverlo e quanto vale: 5xmille.fondazionemilan.org

