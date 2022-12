Fondazione Milan, pubblicato il bilancio sociale 2021-2022: il report

Fondazione Milan ha pubblicato il bilancio sociale per il 2021-2022: nella nota, tutto ciò che è stato fatto negli ultimi dodici mesi

Daniele Triolo

(fonte: Fondazione Milan) "In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, Fondazione Milan pubblica il Bilancio Sociale 2021-2022, il documento ufficiale che racconta l’impegno della fondazione rossonera e che ha visto la ripresa delle attività sportive e sociali grazie al miglioramento della crisi pandemica.

Questa stagione, che dal punto di visto sportivo ha rappresentato la vittoria dello Scudetto per il Club, è stata teatro, per Fondazione Milan, di tantissime attività realizzate in Italia e all’estero attraverso i programmi istituzionali Sport for Change, Sport for All ed Assist.

La mission della non profit rossonera si è resa concreta sostenendo il diritto allo sport dei ragazzi con disabilità, a rischio emarginazione sociale o in contesti di emergenza. Tanti i traguardi raggiunti nella stagione 2021-22: quasi 500.000€ erogati per 24 progetti, 8 nazioni coinvolte, oltre 4.500 giovani beneficiari sostenuti e 24 non profit supportate.

Con il programma Sport for All, è stata supportata la pratica sportiva di giovani con disabilità, che hanno preso parte alle attività di sport inclusivo realizzate nelle sedi di progetto di Milano, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Napoli e Catania. Attraverso il programma Sport for Change la fondazione ha supportato bambini e ragazzi che vivono in condizioni di fragilità e disagio sociale, educativo ed economico con un intervento mirato in sei grandi città: Milano, New York, Rio de Janeiro, Nairobi, Calcutta e Melbourne.

Infine, con il programma Assist, Fondazione Milan si è impegnata a rispondere ai bisogni della comunità, laddove si sono presentate importanti situazioni di crisi economica ed emergenza sociale. Significativo è stato il contributo della campagna AC Milan for Peace dove, sia il Club che la Fondazione, insieme alla leggenda rossonera Andriy Shevchenko, si sono attivati per dare il proprio sostegno alla popolazione ucraina colpita dalla guerra.

La pubblicazione del bilancio sociale nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani rimarca la volontà, attraverso i programmi sociali, di sostenere il diritto allo sport di tanti bambini e ragazzi, offrendo loro un’opportunità di riscatto e di scoperta del loro talento.

Nell’ambito dei Sustainable Development Goals promossi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche nella stagione 21-22 la fondazione ha continuato a lavorare su tre dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030: Salute e Benessere (Obiettivo 3), Educazione di qualità (Obiettivo 4) e Riduzione delle disuguaglianze (Obiettivo 10).

Con uno sguardo volto al futuro, il 20 febbraio 2023, Fondazione Milan raggiungerà i 20 anni di attività, un traguardo importante che ha portato alla realizzazione di oltre 200 progetti in 20 Paesi del Mondo, un risultato che sprona l’intera famiglia rossonera ad accogliere nuove sfide sostenuti dal motto “Lo Sport cambia la vita”". L'incredibile iniziativa del Tours per omaggiare Giroud >>>