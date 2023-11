Fiorentina, recuperato Kayode per la sfida contro il Milan

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina ha recuperato Michael Kayode per la delicata sfida contro il Milan

Buone notizie in casa Fiorentina , Vincenzo Italiano potrà contare su una pedina in più per la difficile trasferta di Milano . Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Michael Kayode è stato recuperato per il match contro il Milan , avendo lavorato interamente con la squadra dell'allenamento di quest'oggi.

Un bel sospiro di sollievo, dunque, per la Fiorentina. I tanti infortuni, soprattutto quello di Dodo, ha costretto Italiano a schierare Parisi fuori ruolo e a far fare dei lavori straordinario al capitano Biraghi. Il recupero di Kayode permette alla Viola di avere delle armi in più in una sfida molto importante come quella contro il Milan.