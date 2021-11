Fiorentina-Milan, può arrivare la sedicesima vittoria in trasferta del 2021

Stasera si gioca Fiorentina-Milan e i rossoneri in caso di vittoria otterrebbero il sedicesimo successo del 2021 in trasferta.

Stasera c'è Fiorentina-Milan e i rossoneri finora in trasferta sono stati eccezionali. Se lo scorso anno il percorso tra le mura amiche non era altrettanto positivo, quest'anno la squadra di Stefano Pioli ha affiancato al rendimento fuori casa anche quello casalingo. In caso di successo anche oggi, i rossoneri raggiungerebbero un grandissimo traguardo. Il Milan potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a vinceresedici trasferte in un singolo anno solare (dopo le 18 del Napoli nel 2017), al momento è a pari con i quindici successi fuori casa della Juve nel 2018. Ovviamente l'obiettivo è arrivare a eguagliare e superare il record partenopeo. Qui tutte le dichiarazioni di Galliani >>>