Fiorentina-Milan, problemi per Rebic: gioca Leao dal 1′ minuto

Novità dell'ultim'ora: Ante Rebic ha avuto un problema in allenamento. Sarà dunque Rafael Leao a giocare Fiorentina-Milan dall'inizio

Novità della vigilia molto importante per quanto riguarda il Milan: secondo quanto riferisce 'Sky Sport' Ante Rebic non partirà titolare contro la Fiorentina. Il croato, infatti, ha avuto un problema in allenamento e non è al 100% della condizione. Sarà dunque Rafael Leao a prendere il suo posto da titolare disegnato. Dall'Atalanta l'occasione per la trequarti: è stato un obiettivo di mercato del Milan la scorsa estate