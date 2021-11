Fiorentina-Milan, in trasferta è sempre più dura: il dato

Stasera ci sarà Fiorentina-Milan, partita complicata. Storicamente, col Diavolo in trasferta hanno avuto spesso la meglio i viola.

Generalmente, Fiorentina-Milan è sempre una partita difficilissima. Quest'anno non farà eccezione. I rossoneri sanno di essere forti e di poter vincere, ottenendo tre punti pesantissimi, ma dovranno sudarsela. Lo dicono anche le statistiche dei precedenti. Se in generale quella con la squadra viola è una partita che il Diavolo tende a vincere o comunque non perdere, soprattutto nel recente passato, diverso è il discorso se si analizzano solo i precedenti in casa dei toscani. Sono 81i precedenti tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi: 31 vittorie per i viola contro i 26 dei rossoneri (24 pareggi). In generale è il 163º Fiorentina-Milan in Serie A: ampiamente avanti il Diavolo con 74 successi a 44 (44 anche i pareggi). Qui tutte le dichiarazioni di Galliani >>>