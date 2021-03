Fiorentina-Milan, Castrovilli: “Avranno voglia di rifarsi dopo l’eliminazione”

Castrovilli, centrocampista viola, ha parlato della prossima sfida, Fiorentina-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Domenica si torna immediatamente in campo con Fiorentina-Milan, 28^ giornata del campionato di Serie A, e oggi Gaetano Castrovilli, centrocampista viola classe 1997, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro i rossoneri. Il numero 10 della Fiorentina ha sottolineato come il Milan voglia fortemente rifarsi dopo l'eliminazione di ieri sera. Ecco, dunque, tutte le parole rilasciate da Castrovilli: "Ho letto alcune critiche nei confronti del Milan, avranno voglia di rifarsi anche dopo l'eliminazione europea contro di noi. Stanno facendo un campionato straordinario, i rossoneri mi hanno stupito e dovremo stare attenti e concentrati. Hanno giocatori molto forti, Ibrahimovic ha aggiunto tanto alla rosa". Intanto il Milan non ci sta e ha presentato ricorso per la squalifica di Rebic >>>