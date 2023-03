Fiorentina-Milan, l’Associazione Davide Astori svolgerà una raccolta fondi

Durante Fiorentina-Milan, gara in programma domani sera, l'Associazione 'Davide Astori' svolgerà una raccolta fondi speciale

(fonte fiorentina.it) - L'Associazione "Davide Astori - ETS" in collaborazione con ACF Fiorentina, in occasione del quinto anniversario della morte del Capitano Viola Davide Astori, il 4-3-2023, prima della partita Fiorentina - Milan, svolgerà presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze una raccolta di fondi accessibile anche dal profilo instagram dell'Associazione ed il cui ricavato sarà destinato alla fornitura di un chemioterapico molto efficace contro l'anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa.