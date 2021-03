Fiorentina-Milan 2-3, Valcareggi: “Ibra spinge Pezzella. Una mossa da wrestling”

Fulvio Valcareggi, ex Ct della Nazionale, ha parlato del presunto contatto tra Zlatan Ibrahimovic e German Pezzella. Le dichiarazioni

Fulvio Valcareggi, ex Ct della Nazionale, ha parlato del presunto contatto tra Zlatan Ibrahimovic e German Pezzella in occasione del primo vantaggio del Milan. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "C'è da dire una cosa a proposito del gol di Ibra di ieri: lo svedese spinge Pezzella. Ho visto annullare tanti gol per millimetri. Ecco, in occasione della spinta di ieri, è come se l'attaccante del Milan lo avesse tamponato, è quasi wrestling. Non può l'arbitro non dare punizione ai viola in quel caso. E' passato tutto sotto silenzio, ma senza pubblico è tutto annacquato, non ci sono proteste. E gli arbitri sembrano quasi non sudare…". Sfida tra Vlahovic e Belotti come vice Ibra: queste le ultime