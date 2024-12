Fiorentina, l’agente di Bove: “Grazie a tutti. Mi ha chiamato il Real Madrid”

Sul suo profilo Instagram, l'agente di Bove ha scritto: “Grazie Firenze. Ti abbiamo scelto pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità tangibile. Grazie Roma che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi ha sudato la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere e così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie a Emilio Butragueno che in nome e per conto del Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima”. LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo con Reijnders ancora titolare. Rinnovo in arrivo, ecco le cifre >>>