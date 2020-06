Fiorentina, Giampaolo nome nuovo per la panchina

ULTIME NEWS – Come riportato in esclusiva ieri sera da Alfredo Pedullà, Marco Giampaolo è il nome nuovo per la panchina della Fiorentina della prossima stagione. Il tecnico abruzzese, ancora sotto contratto coi rossoneri, appartiene ad una lista di allenatori che Rocco Commisso sta valutando per la prossima annata. Tra questi ci sono anche De Zerbi, che però dovrebbe restare a Sassuolo, Liverani e una possibile conferma di Iachini. Giampaolo piace molto anche al Torino di Cairo che non confermerà Longo per il prossimo campionato.

OGGI COMPIE 52 ANNI PAOLO MALDINI: AUGURI LEGGENDA!

