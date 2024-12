Fiorentina, Bove: domani verrà impiantato il defibrillatore sottocutaneo

Come riportato dal sito dell'Ansa, ad Edoardo Bove domani verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter. Da fonti vicine al club viola, l'impianto sarebbe removibile. Lo stesso Bove, quindi, una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti effettuati in questi giorni, potrà decidere anche di toglierlo il defibrillatore in totale autonomia. L'intervento verrà svolto presso l'Utic, l'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Careggi di Firenze. Quando dovrebbe lasciare l'ospedale? Secondo l'Ansa tra giovedì e sabato prossimi. Un grande augurio da Pianeta Milan a Edoardo Bove. LEGGI ANCHE: Milan-Stella Rossa, probabili formazioni: chi al posto di Pulisic? Fonseca prepara...