Fiocco rosa in casa Gallinari: è nata la piccola Anastasia

Fiocco rosa in casa Gallinari e Boi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ nata ieri, 7 dicembre, la piccola Anastasia Gallinari, primogenita di papà Danilo e mamma Eleonora Boi. Gioia immensa per la giornalista sportiva e per il cestista, passato da qualche settimana dagli Oklahoma City Thunders agli Atlanta Hawks, dove ha firmato un ricchissimo triennale da oltre 60 milioni di dollari. Tutta la redazione di PianetaMilan.it si unisce agli auguri per la nascita della piccola Anastasia.