Filippo Galli: “Locatelli? Era considerato il miglior talento del settore giovanile”

Filippo Galli dice la sua su Manuel Locatelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ospite di ‘Stadio Aperto’, trasmissione radiofonica di TMW Radio, Filippo Galli ha parlato a 360 gradi di Milan. In particolare l’ex responsabile del settore giovanile rossonero ha parlato di Manuel Locatelli.

L’evoluzione di Locatelli col Sassuolo è fotografia di come non si sappia dare tempo ai giovani?

"In generale si fa fatica a dare tempo… Su Manuel inutile fare dietrologie, non serve a nessuno: in quel momento si sono perseguite certe scelte, e sono contento per quanto sta facendo. Non a caso era considerato il miglior talento del nostro settore giovanile: uno simile per qualità era Simone Verdi, come lui leggeva prima il gioco e vedeva traiettorie di passaggi dove gli altri no. Sicuramente Sassuolo, e soprattutto De Zerbi, l'hanno aiutato molto".