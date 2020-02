Filippo Galli: “Gabbia abbina tecnica e qualità. Legge il gioco alla grande”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le parole che Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato sul difensore Matteo Gabbia.

"Gabbia? 'L'abbiamo arretrato perché in Primavera c'erano diversi giocatori di qualità e lui aveva le caratteristiche anche per fare lo stopper, permettendo la costruzione da dietro. Abbina tecnica e qualità, ha grande capacità di concentrazione, apprendimento e lettura del gioco: il classico giocatore al posto giusto nel momento giusto. Un ragazzo tranquillo ma di personalità, che sa porsi in modo chiaro anche con i più anziani. Il merito è tutto suo".

