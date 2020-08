Filippo Galli: “Conferma di Pioli al Milan? Una scelta sensata”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Galli, ex giocatore del Milan e ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha parlato a Radio Sportiva di Stefano Pioli e del lavoro svolto in questi mesi.

“La conferma di Pioli sulla conferma del Milan? Scelta sensata, la società è stata molto brava a tene conto di ciò che stava accadendo ed ha visto il suo ottimo lavoro. I giocatori hanno dato il meglio e Ibrahimovic ha dato un appiglio a qualche giocatore che era in difficoltà”.

