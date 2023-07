Figuraccia Inter, gli ex scatenano uno shitstorm sui social: “Solo Bugie”

Shitstorm social — Alcuni di questi hanno salutato con emozione, altri, invece, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Partiamo da Brozovic, scatenato sui social durante la trattativa tra Inter e Al-Nassr, che sembrò non aver preso bene la decisione del club nerazzurro di sacrificare proprio lui in nome del bilancio. Il croato espresse la sua delusione attraverso il proprio profilo Instagram, condividendo una storia con l'emoji di un circo. Ma non solo, poiché a rincarare la dose ci pensò un altro ex giocatore dell'Inter: Ivan Perisic.

Perisic, infatti, commentò uno dei tanti post di Brozovic di quei giorni con una frase che, tradotta, non apparì molto amichevole: "Jebeni Z..." ovvero "maledetto Z...". Per molti quella "Z" fu un chiaro riferimento al presidente Steven Zhang, reo di cedere alcune pedine importanti dopo ogni stagione.

Arriviamo poi ad altri due grandi protagonisti dell'Inter degli ultimi anni. Milan Skriniar è stato leader, trascinatore e capitano della difesa nerazzurra, ma il suo addio non è stato così dolce come ci si aspettava. Il difensore slovacco, ora al PSG, è tornato recentemente a parlare della trattativa per il suo rinnovo, conclusasi negativamente poiché lo stesso giocatore non era d'accordo con alcuni termini proposti dai dirigenti dell'Inter. Come spiegato da lui, infatti, subito dopo il rifiuto iniziarono ad apparire notizie e parole non vere, un qualcosa che colpì sia lui che la sua famiglia.

Per ultimo, ma non per importanza, vi è Romelu Lukaku. Lui, forse principe indiscusso di questo mercato, è al centro di un uragano fra voci che lo vedono prima vicino al Milan, poi alla Juventus e infine all'Inter. Un cerchio che gira e rigira, poiché il centravanti belga è accostato ad una squadra diversa ogni giorno che passa. Intanto, però, il silenzio di Lukaku si è finalmente interrotto. Sempre sui social, l'ex attaccante del Manchester United ha condiviso una storia con scritto : "Quando quell'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie". Non si sa ancora con certezza a cosa si riferisse, magari alle voci che vorrebbero la madre trattare con il Milan e l'avvocato con la Juventus, ma siamo certi che questa telenovela è destinata a continuare, con buona pace dei tifosi nerazzurri.