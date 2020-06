FIGC: “Protocollo coronavirus, chi bara rischia l’esclusione”

NEWS MILAN – Tra le novità sulla Serie A emerse dal Consiglio Federale, c’è quella dell’esclusione in caso di mancato rispetto del protocollo anti-Covid. “Sono gravissime le sanzioni per i club che non rispetteranno i protocolli anti-coronavirus – riferiscono i colleghi di Gazzetta.it – si parte dall’ammenda fino ad arrivare all’esclusione dal campionato“.

Il Consiglio Figc ha approvato altre linee guida proposte dal Presidente Gabriele Gravina nel caso in cui la Serie A si fermasse: ok ai playoff come piano B e algoritmo come piano C nel caso in cui non si riuscisse a terminare la stagione. A tal proposito, ecco i dettagli del nuovo algoritmo >>>