FIGC, pressing sul governo: il calcio è a rischio stop

Il calcio italiano, con la FIGC, inizia a spazientirsi e chiede aiuti importanti al governo. Ecco le parole di Gravina a riguardo.

Adesso la FIGC fa sul serio, inviando una richiesta scritta al governo per chiedere aiuti per il mondo del calcio, in grande difficoltà economica. Nel documento inviato al governo, scrive il Corriere della Sera, c'è riportata un'analisi sulle criticità del settore e alcuni suggerimenti sulle misure da adottare per supportare il sistema. Poi, di questo, ha parlato anche il presidente Gabriele Gravina. Ecco le sue parole: "Siamo a un bivio. Dobbiamo agire per impedire che la crisi del calcio obblighi i club al blocco delle attività". Parole molto serie, con il calcio che ora va in pressing sul governo e aspetta.