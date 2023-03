FIGC, rinnovata la partnership con ConTe.it: il comunicato

Dopo il triennio culminato con la conquista del titolo di Campione d’Europa, ConTe.it continuerà a far parte della famiglia FIGC in qualità di Official Partner, condividendo con entusiasmo il percorso che vedrà i colori azzurri come sicuri protagonisti nelle massime competizioni internazionali. ConTe.it conferma dunque il suo impegno a sostenere gli Azzurri, le Azzurre e i giovani delle nazionali Under 21 in tutti i loro impegni agonistici.