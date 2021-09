FIFA, Wenger: “Giochiamo i Mondiali ogni due anni”

Wenger spiega il suo progetto per la FIFA, che comprende anche la rivoluzione della Coppa del Mondo. Ecco le sue parole a riguardo.

Il nuovo direttore dello sviluppo del calcio della FIFA è Arsene Wenger, ex allenatore principalmente dell'Arsenal. L'ex tecnico ha in mente diverse cose per modernizzare le competizioni delle Nazionali: intende infatti riformare il calendario internazionale per offrire al pubblico un Mondiale ogni due anni e un torneo continentale ogni due anni. Ecco le sue parole a riguardo, ai microfoni dell'Equipe: "La grande novità, inizialmente, è solo quella di raggruppare le partite di qualificazione in due finestre internazionali, a ottobre e marzo, per aiutare i club e avere meno problemi da risolvere per le Nazionali. L'idea è quella di ridurre il numero delle gare di qualificazione, raggrupparle e, a fine stagione, proporre un Mondiale e un campionato di Confederazione ogni due anni".