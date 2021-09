FIFA, la proposta: solo nazionali nel mese di ottobre, stop ai campionati

Niente campionato per tutto il mese di ottobre? E' la proposta che la FIFA sta valutando per gli anni a venire. Le ultime

Una proposta che, se dovesse essere approvata, rivoluzionerebbe il calendario così come lo conosciamo. La FIFA, infatti, sta valutando di fermare i campionati nel mese di ottobre, che verrebbe dedicato soltanto agli impegni delle nazionali . Così facendo, si eviterebbero diverse pause nel corso della stagione. Queste le dichiarazioni del direttore dello sviluppo del calcio mondiale Arsene Wenger riportate da 'Calcio e Finanza' " L’attuale calendario non è sostenibile . A settembre c’è già una prima pausa, a ottobre la seconda, a novembre la terza e a marzo la quarta finestra. A giugno l’ultima finestra e a luglio inizia la nuova stagione. Tutto questo è troppo”.

"Si tratta di raggruppare le fasi di qualificazione alle competizioni internazionali per evitare viaggi e spostamenti continui. Agosto e settembre sarebbero per il calcio di club e ottobre per i turni di qualificazione. Da novembre fino alla fine della stagione di nuovo per il calcio di club. Tutto deve essere riorganizzato. I benefici sarebbero per tutti, a cominciare dai club. Non ci sarebbero interruzioni". Ecco le Top News di oggi: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio