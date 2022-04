FIFA, Infantino: “Bisogna intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi”

L'appello lo lancia direttamente Infantino ed è quello di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi: ecco le sue parole.

In occasione dell'evento "Franchi ieri, oggi e domani" per celebrare i 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi, il presidente Gianni Infantino , numero uno della FIFA , ha parlato anche della polemica sulla possibile intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi , ex giocatore anche del Milan , ma soprattutto protagonista dell'Italia che ha vinto il Mondiale nel 1982. Ricordiamo che Rossi è scomparso a dicembre del 2020.

Queste le parole di Infantino: "Intitoliamo lo stadio a Rossi, non capisco cosa si stia aspettando. Non c'è un italiano nella storia recente, non solo calciatore ma proprio italiano, che ha fatto così tanto per unire un Paese e regalare emozioni incredibili. Il riscatto di tutti gli italiani nel mondo, è un atto dovuto assolutamente. Il mio appello a chi ha il potere è: decidete, intitolate l'Olimpico a chi ha fatto più di tutti per il calcio italiano e per l'Italia".