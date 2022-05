Festa scudetto: il Milan sfratta l’Inter da San Siro? C’è un precedente

Qualora la lotta scudetto dovesse decidersi all'ultima giornata, il Milan potrebbe sfrattare l'Inter da 'San Siro' per la premiazione

Il Milan potrebbe 'sfrattare' l' Inter da 'San Siro' per l'ultima giornata di campionato. Ovviamente si utilizza il condizionale perché, come ben si sa, la lotta scudetto, a due giornate dalla fine del campionato, è più aperta che mai. I rossoneri, al momento, si trovano al primo posto con 80 punti, a +2 dai nerazzurri secondi.

La prossima giornata di campionato potrebbe dire tanto, tutto o addirittura nulla. Il Milan affronterà al 'Meazza' l' Atalanta e si possono fare dei calcoli per vedere se la squadra di Stefano Pioli alzerà al cielo il trofeo questa domenica oppure no. Qualora il Diavolo dovesse vincere o pareggiare contro i bergamaschi, e l' Inter perdere a Cagliari , i rossoneri diventerebbero aritmeticamente campioni d'Italia. Se invece i rossoneri otterranno un risultato positivo (dunque un pareggio o una vittoria) e l'Inter vincere a Cagliari, allora tutto verrebbe rimandato all'ultima giornata di campionato.

Il calendario prevede che, nel 38esimo ed ultimo turno di Serie A , l' Inter giochi a 'San Siro' contro la Sampdoria , mentre il Milan sarà impegnato in trasferta contro il Sassuolo . Dunque, se i rossoneri dovessero diventare campioni d'Italia sul terreno dei neroverdi ci sarebbe il rischio di 'sfrattare' i nerazzurri da 'San Siro'. Un evento del genere, in realtà, già successe, ma a parti invertite.

Era il 2008 e l'Inter si giocava il tricolore a Parma, con la Roma - allora anch'essa pretendete per il titolo - ad inseguire. Il Milan, invece, affrontava l'Udinese a 'San Siro', gara poi terminata 4-1 per i rossoneri. La squadra allora allenata da Roberto Mancini riuscì ad imporsi sui gialloblù, trascinata da una doppietta di Zlatan Ibrahimovic entrato a gara in corso.