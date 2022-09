Festa: “Nuovo CdA Milan nel segno della continuità. Su Gazidis …”

Carlo Paolo Festa, stimato giornalista del quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore', ha pubblicato, sul proprio account personale u 'Twitter', alcune informazioni in suo possesso sulla probabile composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione del Milan . Un CdA che, in linea di massima, dovrebbe diventare ufficiale domani, al termine dell' assemblea degli azionisti del club di Via Aldo Rossi.

Il nono membro del Consiglio, in base alle informazioni in possesso di Festa, dovrebbe essere lo stesso Ivan Gazidis, attuale amministratore delegato della società rossonera. In merito al futuro di Gazidis, poi, il collega de 'Il Sole 24 Ore' ha sottolineato come questi dovrebbe essere confermato nel ruolo di CEO fino a novembre, quando scadrà il suo contratto con il Milan.