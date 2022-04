Festa: “Milan, InvestCorp gestore. Ecco da dove arriveranno i capitali”

Carlo Paolo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', ha parlato della cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp sul suo blog 'The Insider'

Carlo Paolo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 Ore', ha parlato della cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp sul proprio blog, 'The Insider', fornendo gli ultimi, interessanti, aggiornamenti sul passaggio di proprietà delle quote di maggioranza del club rossonero.

La firma per il passaggio delle quote azionarie del Milan da Elliott ad InvestCorp, ha confermato Festa, è prevista per venerdì 29 aprile, così come anticipato proprio dal quotidiano economico sul quale scrive il collega. Al massimo, nel caso in cui si verificassero problemi tecnici, potrebbe slittare di qualche giorno.

L'esito positivo della trattativa di cessione del Milan, con una valutazione di oltre 1,1 miliardi di euro, però non sembra essere in discussione. Festa, sul suo blog, ha però sottolineato come resti ancora da capire la struttura dell'operazione. Ci sarà una parte di finanziamento (probabilmente dalla JP Morgan) e poi ci sarà da iniettare una robusta componente di 'equity', ovvero risorse proprio del fondo del Bahrein.

InvestCorp, come noto, è un gestore di capitali di altri, i cosiddetti 'quotisti' del fondo. Che, nello specifico, ha evidenziato il collega ben informato, sono in gran parte ricche famiglie e realtà importanti dell'area del Golfo Persico, qualche fondo sovrano di Stato ed altri gruppi finanziari dell'area mediorientale.

Anche qualche 'player' occidentale sottoscrive i fondi di InvestCorp. In ambito finanziario, ha precisato Festa, è normale che succeda così. Anche lo stesso Elliott, hedge fund statunitense, è gestore di capitale di terzi. Che dicono i 'rumors' sul nuovo Milan di InvestCorp? Sarà creato un fondo ad hoc, un veicolo definito di 'permanent capital', con un orizzonte temporale di circa 10 anni.

Questo potrebbe essere sottoscritto da 3-4 soggetti, probabilmente gruppi finanziari o famiglie del Golfo Persico. In questo caso, dunque, InvestCorp sarà solo gestore di fondi altrui. Bisognerà aspettare, dunque, per capire chi, concretamente, metterà i soldi nel Milan.

Non ci sono evidenze, al momento, che portano a pensare che Mubadala e Pif possano essere sottoscrittori del fondo per il Milan. Tali speculazioni hanno origine dal fatto che sia Mubadala sia Pif hanno fatto nel passato investimenti in comune con Investcorp, ma in altri settori.

Come noto Mubadala, fondo sovrano di Abu Dhabi, partecipa in InvestCorp con una quota. Ai vertici di Mubadala c'è Khaldoon Khalifa Al Mubarak, che è anche Presidente del Manchester City. Uno dei sottoscrittori, però, dei fondi gestiti da InvestCorp è anche The Public Investment Fund, meglio conosciuto come Pif, fondo sovrano saudita, nuovo proprietario del Newcastle.

