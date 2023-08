Parte il Fantacampionato Gazzetta: regolamento, iscrizione, premi

Le vacanze dei fantallenatori sono già per finite. E' arrivato il listone Gazzetta, e la pace non c'è più. Tornano le squadre da allestire. Tornano le formazioni. Insomma, ci siamo capiti: torna il Fantacampionato. Quest’anno il Fantaconcorso della Gazzetta dello Sport sarà il più ricco di sempre con un montepremi dal valore complessivo di 300mila euro e oltre duemila premi. E in più si potrà giocare ogni giorno, grazie ai tre nuovi giochi che si aggiungono a Fantacampionato e Testa a Testa: si tratta di FantaMarket, FantaDuello e Fanta5. Ecco un recap del regolamento e una guida su come iscriversi. Utile per i veterani, essenziale per chi si approccia al gioco per la prima volta.