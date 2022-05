Fan token, ecco l’iniziativa del Milan per il match contro l’Atalanta

Il Milan, in collaborazione con Socios.com, lancia una nuova iniziativa con i fan token per premiare i tifosi rossoneri

In occasione di Milan-Atalanta, in programma domenica a San Siro, il club rossonero, in collaborazione con Socios.com, ha lanciato una bella iniziativa. Chi è possessore del fan token, infatti, avrà la possibilità di scegliere la frase più bella da stampare sul gagliardetto. Quest'ultimo, che sarà autografato, al termine della partita verrà rimesso in piattaforma e verrà preso dal tifoso lo riscatterà più velocemente. Intanto pronto un colpo di calciomercato dal Portogallo.