Fair Play Finanziario: la situazione di Milan, Inter e Juventus

Inter, Juventus e Milan devono continuamente fare i conti con il Fair Play Finanziario. Ma come sono messi in questo momento. I colleghi di Calcio e Finanza hanno fatto una lunga analisi sull'argomento. Una delle novità, si legge, del nuovo “Regolamento UEFA Licenze per Club e Sostenibilità Finanziaria” introdotto è la regola denominata “squad cost ratio”, ovverosia il rapporto tra i ricavi e i costi legati alla squadra, con un tetto fissato al 70% da raggiungere entro tre anni (si parte dal 90% dalla stagione 2023/24 per arrivare al 70% nel 2025/26). Per quanto riguarda il cosiddetto “squad cost ratio”, i nuovi regolamenti vedranno per la prima volta i club soggetti a controlli sui costi legati alle squadra.