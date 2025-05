“Facciamo gol tra le stelle”, una notte di beneficenza: ecco tutti gli ospiti

Lunedì 26 maggio, vi sarà l'evento benefico "Faccio gol tra le stelle". Organizzata da Luca Caldirola in collaborazione con l’emittente sportiva Il ricavato destinato alla ricerca contro il tumore pediatrico osteosarcoma con “Insieme per Fily”. L’evento in diretta su SoloCalcio.

Ecco il lungo elenco di calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo ed influencer che saranno presenti allo Sportitalia Village Milano, 19 maggio 2025 – Una grande serata di calcio e beneficenza con in campo calciatori ed ex giocatori, youtuber, influencer e cantanti: lunedì 26 maggio alle ore 18,30 presso lo Sportitalia Village (via Dante Alighieri 18, Verano Brianza) andrà in scena “Facciamo gol tra le stelle” organizzato da Luca Caldirola in collaborazione con Sportitalia. Una notte di sport e divertimento con un fine nobile: raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il tumore pediatrico osteosarcoma in collaborazione con l’associazione “Insieme per Fily”.