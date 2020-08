Ex Milan, Ze Roberto: “Ronaldinho e la discoteca a casa. Su Ronaldo…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ze Roberto, ex calciatore della Nazionale Brasiliana, nell’intervista concessa ai microfoni di TYC Sport, ha svelato alcune curiosità su Ronaldinho e su Ronaldo, due ex giocatori che hanno vestito entrambi la maglia del Milan. Ecco le parole di Ze Roberto.

“Il giocatore più forte con il quale abbia giocato è stato Ronaldo il Fenomeno, era incredibile. E poi era un animale da festa. Una volta è partito per andare a bere ed è arrivato il giorno successivo per allenarsi. Quello che ha fatto quasi senza dormire è stato incredibile. Si era bevuto i suoi drink, certo. Ma il giorno dopo si è allenato come un animale. Anche Vampeta era un animale da festa, le preparava già nel pre-partita. Ronaldinho aveva addirittura una pista da ballo a casa, una discoteca. Ma lì preferivo non andare”.

