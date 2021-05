Ex Milan – Van Bommel nuovo allenatore del Wolfsburg | News

Mark Van Bommel, ex calciatore del Milan e oggi allenatore, è il nuovo tecnico del Wolfsburg, squadra che milita nel campionato tedesco

Stando a quanto riportato da 'Sky Sports Germany', Mark Van Bommel tornerà ad allenare. L'ex centrocampista di Bayern Monaco e Milan sederà sulla panchina del Wolfsburg, squadra tedesca che parteciperà anche alla Champions League. L'olandese non allenava dal 2019, anno in cui venne esonerato dal PSV Eindhoven. Facendo un passo indietro nel tempo, con la maglia rossonera 'il generale' ha giocato 50 partite tra coppe e campionato in appena una stagione e mezza. Intervista esclusiva con Oscar Damiani che ci parla di Maignan e dei possibili colpi di calciomercato.