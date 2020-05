Ex Milan – Ufficiale: Stam è il nuovo allenatore del Cincinnati

ULTIME NEWS – Nuova avventura all’orizzonte per Jaap Stam, difensore del Milan dal 2004 al 2006. L’Fc Cincinnati ha comunicato ufficialmente l’ingaggio dell’olandese come nuovo allenatore. Il suo contratto è scadrà a dicembre 2021, ma è presente un’opzione di rinnovo per il 2022. Ecco la nota del club:

“Il direttore generale dell’FC Cincinnati Gerard Nijkamp ha annunciato l’assunzione ufficiale di Jaap Stam (pronunciato YAHPP STAHM) come nuovo allenatore del club”.

