Ex Milan, il Newcastle riabbraccia Tonali: eccolo in allenamento (VIDEO)

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, è tornato ufficialmente ad allenarsi a Darsley Park, sede del centro sportivo del Newcastle. Il giocatore, dopo la sentenza della squalifica che lo terrà lontano da incontri ufficiali fino al prossimo agosto, aveva chiesto di tornare in Italia per avere vicino la famiglia e iniziare il percorso terapeutico. Lontano dal campo, Tonali ha continuato a svolgere lavoro personalizzato per non perdere la forma atletica.