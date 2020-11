Ex Milan, tifosi della Dinamo Bucarest attaccano Contra: “Rinuncia ai soldi!”

Ex Milan, momento difficile per Contra

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Momento difficile per la Dinamo Bucarest, terzultima nel campionato rumeno con soli 9 punti conquistati in 11 partite. Una crisi che, come se non bastasse, si estende anche dal punto di vista societario. Secondo quanto riferisce ‘derbyderbyderby’, il presidente del club Pablo Cortacero aveva promesso diversi pagamenti arretrati che però non sono mai arrivati. Il fisioterapista Jesus Arch e il vice preparatore fisico George Neag sono stati i primi a perdere la pazienza e ad abbandonare la barca.

A rendere ancora più caotica la situazione ci hanno pensato gli ultras della Dinamo Bucarest che, nel programma televisivo 'DDBm', hanno attaccato l'allenatore ed ex calciatore rossonero Cosmin Contra con queste parole: "Li conoscevi da quando eri stato in Spagna e hai garantito per loro. Adesso che hai capito e che sei anche tu a disagio, devi allenare la squadra in cui sei cresciuto con il cuore e rinunciando ai soldi". Un appello che verrà accolto da Contra?