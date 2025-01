Taribo West: la carriera, le controversie e la vita dopo il calcio

L’Inter di Massimo Moratti si innamora subito del difensore e lo acquista per 6 miliardi di lire. La sua prima stagione in nerazzurro è trionfale, con la vittoria della Coppa UEFA contro la Lazio e una lotta per lo Scudetto che si decide all’ultima giornata contro la Juventus. Nonostante alcune difficoltà, tra cui l’esonero di Gigi Simoni e l’arrivo di Marcello Lippi, West diventa un pilastro della difesa, ma il suo rapporto con il tecnico viareggino non è mai idilliaco. Le sue difficoltà aumentano dopo il passaggio di Lippi sulla panchina nerazzurra, che lo relegano ai margini, portandolo, alla fine, a trasferirsi al Milan nel 2000.

L’esperienza al Milan e il lungo girovagare — Al Milan, le cose non vanno molto meglio. Nonostante alcune buone prestazioni, il suo impiego viene limitato dalla presenza di difensori come Paolo Maldini e Alessandro Costacurta, e dopo soli sei mesi, West lascia i rossoneri. La sua carriera prosegue con un lungo viaggio che lo porta a giocare in vari club, tra cui Derby County, Kaiserslautern, Partizan Belgrado, Al-Arabi, Plymouth e altre squadre in giro per il mondo.

Un uomo di fede — Oltre alla sua carriera calcistica, Taribo West è noto per la sua forte spiritualità. Durante il suo tempo all’Inter, il nigeriano divenne noto per le sue pratiche religiose: chi lo ha conosciuto racconta aneddoti curiosi, come quando invitò il capitano Zanetti a pregare per ore prima di cena o quando durante un allenamento con Lippi rispose con fermezza: “Dio mi ha detto di non accorciare” dopo aver ricevuto un rimprovero.

Il mistero dell’età — Uno degli aspetti più misteriosi della vita di Taribo West riguarda la sua data di nascita. Se i documenti ufficiali riportano il 26 marzo 1974, alcune voci sostengono che il difensore possa essere nato nel 1962. L’ex presidente del Partizan Belgrado, Zecevic, ha raccontato che West dichiarò inizialmente di avere 28 anni, per poi rivelarsi più grande di quanto indicato. Tuttavia, l’ex medico sociale dell’Inter, Piero Volpi, ha smentito la teoria, suggerendo che la sua data di nascita potrebbe essere stata registrata con un paio d’anni di ritardo.

La vita dopo il calcio: un impegno sociale globale — Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Taribo West ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. A Milano, ha fondato la congregazione “Shelter in the Storm” (Rifugio nella tempesta), mentre in Nigeria ha creato la Taribo West Foundation, che aiuta i bambini bisognosi. Inoltre, ha dato vita a una scuola calcio insieme al suo ex compagno di squadra George Weah. La sua carriera fuori dal campo dimostra che, al di là della durezza e del carattere spigoloso, Taribo West è stato sempre pronto a mettere il suo successo al servizio degli altri.

Taribo West rimane una figura unica nel calcio, un mix di talento, determinazione e fede, il cui impatto va ben oltre il rettangolo di gioco.