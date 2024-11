Ex Milan – 31° compleanno per Suso, il miglior spagnolo rossonero

Oggi è il compleanno di un ex calciatore del Milan : il festeggiato di oggi è Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre , meglio noto come Suso . L'esterno spagnolo, ora al Siviglia , oggi compie 31 anni .

Suso ha giocato prima del settore giovanile della sua città, Cadice, e poi in quello del Liverpool. Coi Reds ha esordito nel calcio professionistico nel 2012. Il 17 gennaio 2015, Suso diventa un calciatore del Milan e sceglie il numero 8. Lo spagnolo esordisce in rossonero in Coppa Italia il 27 gennaio contro la Lazio. L'esordio in Serie A è datato 4 aprile, contro il Palermo quando entrò al posto di Alessio Cerci. Nel gennaio 2016 viene girato in prestito al Genoa, con il quale realizza, contro il Frosinone, la sua prima tripletta in carriera. Suso chiuse l'esperienza al Genoa giocando 19 partite e mettendo a segno 6 gol.