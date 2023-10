Ex Milan, la squalifica di Tonali è valida da oggi: conferma della FIFA

Nella giornata odierna il tecnico del Newcastle aveva addirittura dichiarato di poter schierare Sandro Tonali nel prossimo match. La ragione era la seguente: la squalifica dell'ex Milan è stata ufficializzata in Italia, ma non era ancora stata comunicata in Inghilterra. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', però, la squalifica sarebbe valida già dalla giornata odierna. E la FIFA avrebbe già dato conferma all'Associated Press rispetto a questo provvedimento. Milan, Camarda si racconta: "Ronaldo il mio idolo. Mi piace anche Benzema" >>>