Ex Milan – Siena, esonerato Gilardino: fatale la sconfitta contro la Viterbese

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Siena ha fatto sapere di aver esonerato Alberto Gilardino

L'Acn Siena comunica di aver sollevato Alberto Gilardino dall'incarico di allenatore della Prima squadra. La Società bianconera ringrazia mister Gilardino ed il suo vice Gaetano Caridi per l'impegno, la correttezza e la serietà profusi in questi mesi di intenso lavoro e gli augurano i migliori successi professionali per il prosieguo della loro carriera.