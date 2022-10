Ex Milan - Shevchenko è il vincitore del Premio Liedholm 2022 | News (getty images)

Secondo quanto riporta 'lastampa.it', è Andriy Shevchenko il vincitore del Premio Liedholm 2022. L'annuncio è arrivato non molti minuti fa a Lu Cuccaro, città in provincia di Alessandria, durante le celebrazioni per il centenario dalla nascita dell'indimenticabile calciatore e allenatore svedese.