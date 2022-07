Ex Milan, Shevchenko incontra i bambini fuggiti dalla guerra in Ucraina

Andriy Shevchenko, 45 anni, ex attaccante del Milan, ha incontrato in Polonia alcuni dei bambini ucraini fuggiti dalla guerra in corso

Andriy Shevchenko ex attaccante del Milan, ha incontrato in Polonia alcuni dei bambini fuggiti dalla guerra in corso in Ucraina. Il fuoriclasse ha trascorso del tempo nella scuola estiva di Save the Children adibita per fornire un rifugio sicuro dove i giovani possono migliorare la loro istruzione, la loro salute mentale e il loro benessere psicosociale.

Inoltre Shevchenko ha invitato la comunità globale a concentrarsi sulla salute mentale e sul benessere dei bambini rifugiati, dichiarando: "Quasi tre milioni di bambini ucraini sono stati costretti a fuggire dalle loro case negli ultimi cinque mesi a causa del conflitto. L'impatto fisico della guerra è evidente, ma non possiamo dimenticare l'impatto psicologico su questi giovani. Non basta togliere un bambino dalla guerra. Dobbiamo togliere la guerra dai bambini".