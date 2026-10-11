Filippo Scotti, autore del gol vittoria del 2-1 del Savoia contro l'Inter U23; a fine partita ha parlato di come fosse per lui un derby, complice il suo passato al Milan: "Una sorta di derby per me? È una sorta di derby per me, sì. Un’emozione unica che spero riaccadrà. È una bella sensazione, per me sotto sotto era un derby."

Il suo passato al Milan, perché ha lasciato i rossoneri?

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Filippo Scotti ha ufficialmente lasciato il Milan a parametro zero nell'estate del 2026. L'esterno offensivo e attaccante classe 2006, dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i rossoneri, ha firmato un accordo a lungo termine con l'Avellino fino al 30 giugno 2029. Subito dopo l'acquisto, il club campano lo ha girato in prestito in Serie C al Savoia per la stagione 2026/2027 per permettergli di giocare con continuità e fare esperienza nel calcio professionistico.

La rottura definitiva è avvenuta principalmente per via delle prospettive tecniche sul suo futuro e per la gestione delle tempistiche della trattativa. La dirigenza del Milan aveva proposto a Scotti un percorso di inserimento in pianta stabile all'interno del Milan Futuro . Tuttavia, a causa delle difficoltà della seconda squadra rossonera (retrocessa e costretta a ripartire dalla Serie D), il calciatore e il suo entourage hanno rifiutato la proposta di giocare in Serie D . Scotti desiderava confrontarsi fin da subito con il calcio professionistico (Serie B o Serie C). Davanti alla rigidità dei piani del club e a trattative considerate troppo lente, il giocatore ha scelto di liberarsi a parametro zero.