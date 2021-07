Ex Milan, Ronaldinho sarà premiato a Taormina: tutti i dettagli

L'ex calciatore del Milan, Ronaldinho, verrà premiato a Taormina domenica 25 luglio, durante il Nations Award: tutti i dettagli

L'ex calciatore del Milan, Ronaldinho, verrà premiato a Taormina, domenica 25 luglio, durante il Nations Award, con il "Champion Charity Award". Il fuoriclasse brasiliano riceverà il riconoscimento per il suo impegno nel sociale e sarà testimonial del vino Nero d'Avola, entrato a far parte del progetto The Wine of Champions. L'evento sarà organizzato da EvenTao. Il rinnovo di Franck Kessie procede a rilento: il Liverpool ne approfitta? Offerto un super contratto