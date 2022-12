Ex Milan – Ronaldinho pubblica foto con Dida, Cafu e Ronaldo

Per tanti anni il Milan è stato sinonimo di Brasile e tra i tanti brasiliani c'è stato anche Ronaldinho, uno dei più forti di sempre. Per lui due anni e mezzo, senza trionfi però. 95 presenze e 26 gol, ma soprattutto tanto divertimento per i tifosi. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in compagni di alcuni suoi vecchi compagni brasiliani e, a dimostrazione di ciò che dicevamo prima, ben tre su quattro hanno giocato nel Milan, anche se solo uno con lui.