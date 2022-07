Ex Milan – Romagnoli all’esordio con la Lazio, vestirà il 13 di Nesta

Dopo aver vinto lo Scudetto da capitano con il Milan, Alessio Romagnoli è diventato un nuovo giocatore della Lazio . Il centrale italiano è passato alla squadra per cui faceva il tifo da bambino dopo ben 247 partite disputate con la maglia rossonera nell'arco di ben 7 stagioni.

I tifosi biancocelesti hanno accolto l'arrivo dell'ex Roma come si fa per le grandi occasioni; l'antica fede dell'originario di Anzio ha sicuramente contribuito ad innalzare l'entusiasmo, ma per le Aquile acquistare il difensore centrale che ha a lungo difeso la porta degli ultimi Campioni d'Italia è sicuramente anche garanzia di spessore tecnico.