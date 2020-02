Ex Milan, Rodrigo Ely: che gol in Alaves-Athletic Bilbao (VIDEO)

NEWS MILAN – L’ex Milan Rodrigo Ely è risultato decisivo nel corso di Alaves-Athletic Bilbao. Il difensore a 90′ inoltrato ha segnato il gol del decisivo 2-1. Su punizione da destra, inserimento perfetto in area e destro in anticipo che batte il portiere: palo-gol e gioia sotto la curva. Una bella soddisfazione per lui, brasiliano classe 1993 ceduto all’Alaves nell’estate 2017 per 2,8 milioni di euro.

Intanto un altro ex Milan non sta avendo gran successo. Parliamo di Krzysztof Piatek, deludente in Hertha Berlino-Colonia 0-5: continua a leggere >>>

