Hertha Berlino-Colonia 0-5: Piatek titolare e zero tiri in porta

NEWS MILAN – Tonfo clamoroso dell’Hertha Berlino in casa contro il Colonia. Sconfitta per 0-5 la squadra di Krzysztof Piatek, che ha giocato titolare. Prestazione inevitabilmente incolore del centravanti polacco, chiaramente non supportato dalla propria squadra, caduta sotto i colpi del Colonia. Vendetta riuscita, visto che all’andata (lo scorso 29 settembre 2019) era stato l’Hertha Berlino a vincere, 4-0, in casa del Colonia.

Per l’ex attaccante del Milan un’altra giornata da dimenticare, anche perché non è riuscito ad avvicinarsi mai alla porta avversaria. Addirittura nessun tiro tentato verso la porta avversaria. Ricordiamo che il “pistolero” è stato ceduto lo scorso gennaio per 28 milioni di euro.

La squadra della capitale tedesca adesso vive l’incubo della retrocessione. Ieri Hertha Berlino-Colonia era uno scontro diretto salvezza, con gli ospiti che prima del match erano indietro di tre punti. Ora entrambe le squadre sono appaiate a quota 26 punti, soltanto a +6 dal terzultimo posto occupato dal Dusseldorf e valido per i Play-off di retrocessione contro una squadra della Bundesliga 2. Intanto in Fiorentina-Milan, rossoneri clamorosamente danneggiati dall’arbitro Calvarese. Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Bonan, non le manda a dire: continua a leggere >>>

