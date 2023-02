Ex Milan, Robinho: convocato per l’inizio del processo

Robinho, ex attaccante del Milan per quattro stagioni, dal 2010 al 2014, ha subito una condanna a nove anni di reclusione per stupro già qualche tempo fa. Ecco le ultime novità sul caso del giocatore ex rossonero. Robinho, convocato per il...

Robinho, ex attaccante del Milan per quattro stagioni, dal 2010 al 2014, ha subito una condanna a nove anni di reclusione per stupro già qualche tempo fa. Ecco le ultime novità sul caso del giocatore ex rossonero.

Robinho, convocato per il processo — Secondo il portale G1 della rete Globo, la presidente dell'Stj, Maria Thereza de Assis Moura, ha convocato l'ex calciatore Robinho a partecipare all'inizio di un processo riguardante la richiesta inviata dall'Italia affinché si applichi nei suoi confronti in Brasile la condanna a nove anni di carcere per stupro fissata da un tribunale italiano. Le autorità italiane, infatti, avevano, secondo il portale brasiliano UOL, chiesto al Brasile l'esecuzione immediata di tale condanna nel territorio locale.

Ricordiamo che che le autorità italiane hanno chiesto anche l'esecuzione della sentenza nei confronti di Ricardo Falco, amico dell'ex giocatore rossonero. Entrambi hanno subito la condanna, in Italia, per la violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza albanese in un episodio accaduto a Milano il 22 gennaio 2013. Milan, Messias: “Non abbiamo capito cos’è successo. Dobbiamo lavorare”

